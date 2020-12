“Niemand bij ons staat te springen om lockdownfeestjes stil te leggen. Geloof me, dat zijn echt geen leuke interventies”

Ze moesten streng optreden en extra uren kloppen, maar ook regels en maatregelen onthouden die vaak wijzigden. Bovenop alles werden ze ook nog eens aangevallen of bespuwd. “Het was een gigantisch druk én ongelofelijk chaotisch jaar”, begint Ellen haar terugblik. De 24-jarige politie-inspecteur werkt al vijf jaar bij de politie, waarvan twee jaar bij de interventiedienst van Lier. “Maar dit was zeker niet het eenvoudigste jaar”, klinkt het nog. Vanaf het begin van de lockdown in maart vocht ze mee in de strijd tegen corona. Ook in zogeheten COVID-shiften, die bovenop het gewone werk van de interventiedienst kwamen.