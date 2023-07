NET OPEN. Kim (32) en Laurenz (27) openen pop-up yogastudio tussen de verbouwingen: “Meer dan een mat heb je niet nodig”

OPROEP. Vindt u dat de overweg aan de Ernest Claeslaan in Lier open moet blijven?

De provincie Antwerpen, spoorwegbeheer Infrabel en Agentschap Wegen en Verkeer willen komende jaren infrastructurele werken uitvoeren aan de Antwerpsesteenweg, Ring en Tuinweg. Het landelijk Donkgebied is momenteel bereikbaar en toegankelijk via twee spooroverwegen. Infrabel vraagt aan Stad Lier om de spooroverweg in de Ernest Claeslaan af te sluiten met als alternatieve weg een tunnel voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de hockeyclub. Stad Lier lanceerde een mobiliteitsenquête bij de inwoners in en rond de wijk Zevenbergen en het Galgeveld, waaruit bleek dat de meerderheid tegen de sluiting van de overweg is. Wat is uw mening? Vindt u dat de spoorweg open moet blijven of gesloten mag worden? Is er een andere oplossing mogelijk?