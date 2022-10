Nederlander (25) staat terecht voor heling van gestolen voertuigen: “Dit is een typisch voorbeeld van een onderzoek waarin men van een garnaal een tonijn probeert te maken

Het onderzoek kwam destijds in een stroomversnelling door een detectivebureau. Er was toen sprake van een gestolen voertuig dat in Lier stond geparkeerd. De politie startte een onderzoek op en wat volgde was volgens het parket heel wat opzoekwerk. Uiteindelijk viel de politie binnen in een pand in Sint-Niklaas. Ook daar stonden enkele gestolen voertuigen. Zij zouden worden getransporteerd naar Ghana. De twintiger werd destijds opgepakt tijdens die huiszoeking.