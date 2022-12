Natuurpunt Oude Spoorweg plant morgen bomen in de vallei van de Babelse Beek, maar niet iedereen is blij met komst van bos: “Elzen zijn giftig voor paarden”

Lier/DuffelEen boomplantactie aan de Babbelbeekse Beemden, op de grens met Lier en Duffel, zet kwaad bloed bij een bewoner uit de buurt. Volgens de man is de komst van zo’n 1.000 elzen slecht voor zijn paarden, want de boomsoort is giftig voor de dieren. Volgens Dirk Costrop van Natuurpunt is er evenwel helemaal geen kans op vergiftiging. Costrop nodigt iedereen vandaag dan ook uit om mee te helpen met de aanplant van het bos.

Op 28 december wil Natuurpunt Oude Spoorweg meer dan 1.000 inheemse bomen en struiken planten. Heel de buurt is uitgenodigd om mee te komen helpen en zo de betrokkenheid voor dit natte natuurgebied te versterken. Tijdens corona hadden ze al de behoefte om de natuur dichterbij te brengen, maar merkten ze dat de buurtbewoners niet erg bekend zijn met de Babbelbeekse Beemden, ook al bestaat het gebied al dertig jaar.

10 hectare

“Na twee jaar onderhandelen slaagden we erin met het OCMW Lier tot een definitieve verkoopovereenkomst te komen om deze vier overstroombare percelen aan te kopen in de vallei van de Babelsebeek”, zegt ondervoorzitter van Natuurpunt Oude Spoorweg Johan Asselberghs. “Dankzij deze aankoop groeit het natuurgebied van de Babbelbeekse Beemden tot 10 hectare. Sinds we meer dan 30 jaar geleden dit project opstartten was het mijn droom om achter de Duffelse wijk Beunt een natuurgebied uit te bouwen”. “Ik zag in deze vallei helaas veel natuur verloren gaan door ophogingen en bemesting”, vult Dirk Costrop, voorzitter van Natuurpunt Oude Spoorweg aan. “Van deze nieuwe percelen die regelmatig overstromen, zullen we opnieuw natuurpareltjes maken. In samenwerking met waterbeheerder Provincie Antwerpen zullen we de vallei opnieuw in orde brengen.”

Bos en houtkanten

“Om de natuur hier te herstellen gaan we een perceel volledig aanplanten tot elzenbroekbos”, gaat Johan Asselberghs verder. “Het sluit aan op een perceel dat we in 2019 hadden gekocht en in 2020 al bebosten. Door de uitbreiding kan het hele elzenbroek zich ontwikkelen als een natte spons waardoor we in de zomer veel beter gewapend zijn tegen droogteperioden. De els kan als enige boom goed overstromingen aan. Om aan het elzenbroek variatie te geven, mengen we ook wat groepjes zomereik en fladderiep ertussen, maar voor andere boomsoorten is het hier gewoon veel te nat. De andere drie percelen zijn iets droger en gaan we niet bebossen. Hier kiezen we bewust voor de ontwikkeling van een bloemrijk dotterhooiland in samenwerking met een lokale landbouwer. Zo hopen we de zeldzame knolsteenbreek opnieuw kansen te geven. Om de ecologische infrastructuur te versterken werden het versleten hekwerk afgebroken en planten we in de plaats houtkanten en heggen. Deze levende natuurlijke omheiningen met bessen en bloesemstruiken worden een paradijs voor vogels, maar ook voor insecten zoals vlinders en kevers. We mikken onder meer op de zeldzame sleedoorn- en iepenpage. Dat dit geen utopie is werd recent bevestigd: in een ander deel van de Babbelbeekse Beemden zijn enkele eitjes van de sleedoornpage zijn gevonden.”

Bezorgde burger Marc uit de buurt heeft schrik dat zijn paarden vergiftigd zullen raken door elzen. “Ik zit daar al jaren met mijn paarden. Ik kan er niets aan doen dat ze er bomen gaan planten, maar waarom moeten het elzen zijn?”, laat hij weten. “Ik heb een paard gehad dat hierdoor bijna is gestorven en nu wordt een oproep gedaan om alle mensen mee te komen laten planten.” “Waar de elzen geplant worden, is binnen een straal van 100 meter geen paardenweide”, reageert Johan. “De enige boom die in zo’n nat gebied kan groeien, is de els. Als het terrein braak blijft liggen, zou er zich spontaan een elzenbos ontwikkelen. Volgens verschillende websites is de Zwarte els ook een geschikte boom om in de buurt van paardenweides te planten en dus helemaal niet giftig voor paarden. Daarnaast hebben we de nodige vergunningen van de stad gekregen om het project te mogen uitvoeren. Mensen hebben soms hun bedenkingen, maar wij weten wel wat we doen.” De paarden lopen dus geen risico.

Komen helpen?

“Heel de buurt is uitgenodigd. Zo kunnen we de band versterken en het project bekendmaken.” Iedereen die wil komen helpen planten, is welkom op woensdag 28 december tussen 13.30 en 16 uur. De aan te planten percelen liggen in de Bremstraat in Lier (nabij huisnummers 24, 35 en 15). Bewegwijzering wordt voorzien van wijk de Beunt in Duffel en vanaf het PIME (Mechelsesteenweg Lier). Best kom je met de fiets of te voet, want parkeergelegenheid aan de plantplekken is er niet en vergeet zeker je regenlaarzen en schop niet!

Volledig scherm Boomplantactie Natuurpunt Oude Spoorweg Babelse beek Duffel/Lier © rv

LEES OOK.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.