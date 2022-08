Naast boeken nu ook zaadjes ontlenen uit de bib van Lier

In een zadenbib vind je zaden van eetbare planten, medicinale planten, sierplanten, bloemen en nog veel meer. Zo blijft de traditie van zaden kweken en delen in ere. Om deel te kunnen nemen aan het ruilsysteem moet je een account aanmaken via mijntuin.org. Als je zaden wil uitlenen, breng je binnen de openingstijden een bezoekje aan de bib. De zaadjes kan je vinden bij de afdeling tuin- en kookboeken. Aan de hand van de afbeelding en benaming kies je de zaden die je wil ontlenen via de tablet. Je mag maximum drie zaadjes kiezen. Wanneer je de zaden geoogst hebt, kan je de zaadjes terugbrengen naar de bib aan de infobalie. Je verpakt ze dan in een enveloppe of een papieren zakje met vermelding van de zaden, kleur van de bloemen, oogstdatum, je mailadres of telefoonnummer. Dit project is tot stand gekomen door de hulp van een ploeg vrijwilligers die wekelijks samenkomen om de zaadjes te onderhouden.