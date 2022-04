MOOOV filmfestival opent met docu over klimaatvriendelijke keuzes

Op dinsdag 19 april opent MOOOV Lier met de documentaire ‘We The Power’. In deze docu gaat het over klimaatvriendelijke keuzes die gewone burgers kunnen maken. De filmvoorstelling begint om 20 uur in cultuurcentrum Vredeberg (in de Vredebergstraat).

In het kader van MOOOV 2022 worden er een stuk of twintig films uit heel wat verschillende landen vertoond in Lier. De vertoningen vinden plaats in zaal Vredeberg of in Cinema Varietes (in de Antwerpsestraat). Op maandag 25 april is er ook één openluchtvertoning, op het grasplein aan de Sionsbrug. Meer info en tickets via www.lierscultuurcentrum.be.