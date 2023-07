Monopolyspel over Lier verschijnt dit najaar

Nu in Galerij Artisjok: vrolijke doodles en kunst uit glas

In Galerij Artisjok kan je twee nieuwe exposities bewonderen. In de ene tentoonstelling wordt het werk van 23 glaskunstenaars samengebracht onder de noemer ‘Summer of Glass 23'. In de andere worden de beelden van beeldhouwer en installatiekunstenaar Jan Duytschaever gecombineerd met de doodles van Joke Neyrinck.