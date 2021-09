Money mule (22) riskeert 10 maanden met uitstel: “Ik was mijn bankkaart al twee jaar kwijt”

Restotip RESTOTIP. Het (new look) Elzenhof: mooie mix van Belgische klassie­kers en Aziatische verrassin­gen

20 augustus Zin in iets nieuws, maar je weet niet waar zoeken? In deze reeks lees je elke week over een nieuwe horecazaak die écht het ontdekken waard is. Deze week: het Elzenhof in Lier, een taverne die al heel lang bestaat, maar recent in handen kwam van andere uitbaters.