Mobiel parkeren neemt hoge vlucht in Lier: “Parkeerticket achter voorruit binnenkort niet langer verplicht”

LierBij het betalend parkeren in Lier zijn er sinds enkele jaren verschillende mogelijkheden: cash met munten, met bankkaart of ‘mobiel parkeren’ via SMS of een app op je smartphone. Sinds 2017 kan je bij dat mobiel parkeren zelfs kiezen uit verschillende apps. Als bezoeker vanuit een andere stad kan je hierdoor vaak gewoon de app vanuit jouw woonplaats ook in Lier gebruiken. Volgens de cijfers waarover de stad Lier beschikt, is dit mobiel parkeren ondertussen ook veruit de populairste manier om voor een parkeerbeurt te betalen.