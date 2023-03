Mobiel pannaveldje reist door de verschillende wijken van Lier

Enkele jaren geleden kocht de stad een mobiel pannaveldje aan dat door de verschillende wijken in de stad reist. Met dit veldje kunnen jongeren vlakbij en in de eigen buurt het op een sportieve manier tegen elkaar opnemen. Ook dit jaar zal je het pannaveldje in verschillende wijken zien opduiken. Van maart tot en met december vind je het veldje op volgende locaties: in maart en april aan de Mechelsepoort, Pieter Breughellaan, in mei en juni aan speeldriehoek van De Kozak, in juli en augustus in Den Hof, in september en oktober op het speelpleintje Koala in de Zuid-Australiëlaan en in november en december staat het op Zevenbergen op het verharde gedeelte voor het wijkhuis.