Minister Bart Somers geeft startschot om 3.350 km haag te planten in Vlaanderen: “Ik wil een halve meter haag per inwoner extra tegen 2030"

Lier Kiwanis Lier Twee Neten organi­seert Casino Royal Galabal: “Steun het goede doel in James Bond-stijl”

Leg je smoking of galajurk al maar klaar en oefen die roulette-, blackjack-, of pokerskills nog een keer en dan ben je goed voorbereid voor het Casino Royal Galabal in Cultuurcentrum De Mol van Kiwanis Lier Twee Neten. De opbrengst van de avond gaat naar TEJO Lier voor hulpbehoevende kinderen uit de regio.

8 februari