Minder studenten in zorgopleiding, waar meer nodig zijn: “De maatschappelijke relevantie van het beroep is overduidelijk”

12 mei is de Internationale Dag van Verpleegkunde. Het is een dag die bij velen gedachteloos passeert. Sinds de bacheloropleiding Verpleegkunde er één van vier jaar is geworden in het academiejaar 2016-2017, merkt campus Thomas More Lier toch een flinke daling aan inschrijvingen. Nochtans is het beroep verpleegkunde essentieel in de zorgsector die al onder druk staat. “Maar wie kiest er nog voor de opleiding als vooral negatieve aspecten belicht worden?” Dat is een vraag die Chrisje Boey, docente verpleegkunde zich stelt.