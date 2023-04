MIJN STAD. Het Lier van jazzmuzikante Manon Gautier (20): “De mooie verborgen plekjes heb ik dankzij de Chiro ontdekt”

Groen en Vooruit trekken opnieuw samen naar verkiezin­gen in Lint: “We gaan voor een gemeente die zorg draagt voor iedereen”

2024 is het grote verkiezingsjaar - Lintenaren moeten maar liefst vijf keer stemmen - en dus begint ook de koorts in Lint al te stijgen. Net zoals in 2018 gaan de groenen en socialisten van Lint samen naar de gemeenteraadsverkiezingen. “We gaan voor een ambitieus, lokaal klimaatplan met veel aandacht voor open ruimte en ontharding.”