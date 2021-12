Melissa (37) moet ingrijpende en peperdure gezichtsoperatie ondergaan, online inzameling brengt liefst 30.000 euro op: “Ik ben compleet overdonderd”

Toen Melissa De Bruyn nog een baby’tje was, werd vastgesteld dat ze een kankertumor had aan haar rechteroog. Via een bestraling kon Melissa gered worden, maar de behandeling had op termijn wel grote gevolgen. Een nevenwerking van de bestraling was dat de rechterhelft van Melissa’s gezicht niet meer meegroeide. In de loop der jaren onderging Melissa al negen operaties om een en ander te corrigeren, maar nu is er eigenlijk ook nog een ultieme tiende operatie nodig.

Alleen: die ingreep en de nazorg kosten minstens 25.000 euro en het ziekenfonds betaalt niks terug, aangezien het om ‘esthetische’ chirurgie gaat. Omdat de vorige operaties Melissa al 100.000 euro kostten en haar spaarpot nu zo goed als leeg was, besloot boezemvriendin Dominique Temmerman een online inzamelactie te lanceren. Die actie draaide inmiddels uit op een gigantisch succes. Vrijdagmiddag stond de teller bijna op 30.000 euro.

Pesterijen

“Het is echt onwaarschijnlijk”, reageert Melissa’s steun en toeverlaat Dominique. “Vooraf hadden we dit nooit kunnen vermoeden. Wij zijn echt overdonderd. Dat geldt al helemaal voor Melissa.” Net omdat Melissa zo overweldigd is, komt ze liever niet zelf aan het woord in de krant. Maar vriendin Dominique is haar spreekbuis.

“Melissa kan dit allemaal nog niet zo goed vatten”, gaat Dominique verder. “Je moet weten dat ze haar hele leven lang is gepest, uitgelachen en nagestaard. Dat er nu zo veel mensen geld geven én bemoedigende woorden uitspreken, kan Melissa moeilijk kaderen. Natuurlijk is die solidariteit heel mooi, maar Melissa is dat allemaal niet gewend. Ze wil alle emoties nu even rustig laten bezinken.”

Traject van één tot twee jaar

Trouwe compagnon Dominique was iemand die er altijd al was voor Melissa. “Toen we twaalf jaar waren, leerden we mekaar kennen op school”, legt Dominique uit. “Ik was toen net van Antwerpen naar Lier verhuisd en was in die zin een beetje een buitenbeentje, net als Melissa. We vonden elkaar en er was een klik. Na verloop van tijd werden we onafscheidelijk. Waar je de één ziet, zie je de ander. Vroeger was ik nogal fel in het verdedigen van Melissa. Ik kon het niet verdragen als ze werd gepest. En nu probeer ik haar dus op weg te helpen met de operaties.”

Wanneer de tiende operatie er exact gaat komen, is nog niet helemaal duidelijk. “In januari heeft Melissa een consultatie bij een chirurg in Antwerpen en in april bij een andere chirurg in Leuven. Vermoedelijk zal de ingreep later op het jaar gebeuren”, blikt Dominique Temmerman vooruit. “Nadien volgt nog een lange periode van nazorg. Het zal allicht wel één à twee jaar duren vooraleer het hele traject erop zit. Via Facebook zullen we regelmatig updates geven, zodat iedereen die geld heeft geschonken kan volgen hoe ver Melissa staat. Als er op het einde van de rit geld zou over zijn, geven we het aan een goed doel.”

Wie een duit in het zakje wil doen, kan dat nog steeds via deze link.

