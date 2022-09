McDonald’s zoekt tachtig medewerkers voor nieuw filiaal aan Aarschotsesteenweg

Sint-Katelijne-Waver Restotip: Den Ouden Burgemees­ter: reis je mee vijftig jaar terug in de tijd?

Om Den Ouden Burgemeester te begrijpen, gaan we even terug in de tijd. Tijdens de slag om Dorpveld in 1914 ging het volledige centrum van Sint-Katelijne-Waver in vlammen op, ook het gemeentehuis. In 1925 – 1926 werd op dezelfde plaats een veel groter gemeentehuis gebouwd met een centrale belforttoren. In 2000 was ook dit gemeentehuis te klein geworden en werd in de Lemanstraat een nieuw gebouwd. Het oud gemeentehuis werd een woon-en handelspand, de benedenverdieping een restaurant. De tweeëndertig jarige William Van Dessel, de kleinzoon van Michel Van Dessel, die in de jaren zeventig en tachtig in Katelijne burgemeester was, startte hier op 25 maart 2022 een dorpscafé/restaurant. Zijn vava is nooit ver weg...

9:46