Man riskeert 40 maanden cel nadat hij minderjarigen naar zijn huis lokt: “Maar ik heb er nooit iets seksueels mee bedoeld”

“Waar is de nachtwinkel?” Met die openingszin probeerde een man (31) enkele minderjarigen mee naar zijn woning in Lier te lokken. Na de politie te hebben ingelicht, namen twee moedige jongeren het heft in eigen handen en brachten ze hem - letterlijk - recht tot bij de politie. Het parket eist nu een celstraf van 40 maanden.

Begin november vorig jaar stapte een 14-jarige uit Lier naar de politie. Een week voordien was hij aangesproken door de dertiger toen hij op weg was naar het station. “Hij vroeg eerst naar de openingsuren van de krantenwinkel en daarna of ik wist waar er een nachtwinkel was”, vertelde de 14-jarige aan de politie. “Hij bleef me volgen en vroeg of ik met hem naar huis wilde gaan omdat hij me wilde masseren en ‘andere leuke’ dingen wilde doen. Hij wilde me ervoor betalen en vroeg mijn telefoonnummer.”

Afgesproken

Later zou blijken dat ook een vriend van de 14-jarige werd benaderd door de dertiger. Opnieuw werd er klacht ingediend. Nadien namen de twee jongeren zelf het heft in handen. Ze namen contact op met de dertiger en spraken af aan de Sint-Gummaruskerk in Lier. Daar namen de jongeren de man mee naar een afgesproken plek waar de politie stond. Meteen na zijn arrestatie werd hij verhoord. Maar hij minimaliseerde de feiten. “Ik ben een jongen en mijn vrouw is nog niet hier. Ik heb seks nodig”, vertelde hij. “Maar ik heb geen bijzondere voorkeur voor minderjarigen of jongens.”

De huiszoeking bij beklaagde sprak dat volgens het parket tegen. Daar werden naar verluidt andere dingen gevonden waaruit bleek dat hij een ‘bredere’ interesse heeft dan enkel vrouwen. “Bovendien was hij kort voor deze feiten nog veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar met uitstel voor het bezit van kinderporno”, voegde de aanklager nog toe aan zijn rekwisitoor. “En plots ging hij voor de volgende stap. Mijnheer ging plots personen waarvoor hij al was veroordeeld benaderen en proberen naar zijn huis te lokken.”

Werkstraf

Bij het uitlezen van zijn computer vond de politie ook nog enkele chatgesprekken met andere minderjarigen. Tot slot haalde de aanklager nog een ander proces-verbaal aan. Dat ging over een 16-jarige jobstudente die door de beklaagde werd achtervolgd op het moment dat ze van het werk naar huis ging. “Sindsdien durf ik ’s nachts niet meer buiten en werk ik enkel nog dagshiften”, verklaarde de tiener. Voor het parket was er nog maar één oplossing: een effectieve celstraf van 40 maanden. Maar zijn advocate zag dat anders.

Meester Leen Van Looy vroeg een werkstraf voor haar cliënt. “Ik besef dat dit een grote gunst zou zijn, maar als je hem voor 40 maanden gaat opsluiten in de gevangenis, heeft hij niets als hij vrijkomt, en staat hij letterlijk op straat”, luidde het in haar pleidooi. Zij verwees ook nog naar zijn achtergrond en het conflict tussen onze cultuur en die van hem in Afghanistan. Hijzelf benadrukte tot slot dat hij die jongeren heeft aangesproken, maar dat enkel heeft gedaan om hulp te vragen. “Ik heb er nooit iets seksueels mee bedoeld”, richtte hij zich tot slot naar de rechters.

Vonnis op 12 juli.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.