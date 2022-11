Man ontslaat zichzelf uit PAAZ-afdeling, steelt goederen en verzet zich tegen politie: 15 maanden uitstel

Kessel Opnieuw & Co in Kessel sluit in december: “De overheid heeft de mond vol over circulaire economie, maar doet er niets voor”

Binnen twee maanden is het gedaan met Opnieuw & Co in Kessel: de kringloopwinkel sluit in december definitief de deuren. Volgens directeur Koen Goemans is het financieel niet meer haalbaar om de winkel open te houden door gebrek aan steun van de overheid.

31 oktober