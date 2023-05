Man lichtgewond nadat veegmachine kantelt

Stad Lier doet oproep voor nog meer zorgpar­keer­plaat­sen: “Vooral nood aan in het centrum”

In maart vorig jaar lanceerde de stad ‘zorgparkeren’ in Lier. Dokters, verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers vinden niet altijd een parkeerplaats dichtbij de woning van hun patiënt. Om dit te vergemakkelijken kunnen inwoners met een garage of oprit voor hun woning die voortaan registreren als ‘zorgparkeerplaats’ en zo ter beschikking stellen aan een zorgverstrekker.