Man (50) opgepakt na overval op bediende van tankstation: “Hij was in de buurt, maar blijft erbij dat hij er niets mee te maken heeft”

Voetbal 1B Westerlo kan de titel ruiken na spektakel­rij­ke derby tegen Lierse Kempenzo­nen (2-0)

Westerlo kan de titel in 1B ruiken na een overtuigende 2-0-overwinning tegen Lierse Kempenzonen. In een sfeervol Kuipje nam de thuisploeg revanche voor het 1-0-verlies eerder deze week in Lier. Over twee weken in Lommel kan de buit binnen zijn voor de Kemphanen.

20 maart