Man (36) aangehouden die jonge meisjes lastigviel in buurt van scholen

DUFFEL/LINT/HOVE/MORTSEL/BERCHEM Groen-Voor­uit schenkt reizigers van bedreigde buslijn 52 en 53 kompas: “Om binnenkort tot in Antwerpen te geraken”

8 september Met de invoering van het nieuwe mobiliteitsplan dreigen verschillende bus- en tramlijnen in en rond Antwerpen te verdwijnen. Na tram 7 tussen Mortsel en het Eilandje in Antwerpen is er ook al enige tijd commotie over het mogelijk schrappen van buslijnen 52 en 53 tussen Duffel en Berchem Station over Hove, Lint en Mortsel.