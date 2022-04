Man (32) riskeert 2 jaar voor vergeldingsactie op oudere man die zijn moeder opving: “Dat hij enkel wou gaan praten met een broodmes in zijn zak is pure quatsch”

De feiten dateren van 4 maart 2021. Op die dag kreeg hij een telefoon van zijn moeder. Die verklaarde dat ze was aangerand door de man waarbij ze verbleef. Ze was op dat moment de woning al ontvlucht en had toenadering gezocht bij een kennis. “Wanneer hij daar arriveerde en het verhaal hoorde, werd hij emotioneel en erg boos. Hij stortte zich in de drank, begon te roepen en nam een botermes. Vervolgens trok hij naar de woning van zijn slachtoffer”, vertelde openbaar aanklager Karel Berteloot.