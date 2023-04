Man (31) dealde verder ondanks hij onder voorwaarden stond: “Hij heeft een zware verslaving. Hij gebruikte al op zijn twaalfde”

Van tijdelijk initiatief naar vaste waarde - Schoolband Subsonic slaat vleugels uit

Op vrijdagnamiddag 21 april treedt de schoolband ‘Subsonic’ op voor alle leerlingen van het Heilig Hart van Maria in Berlaar, in navolging van hun debuut vorig schooljaar. De lesdag eindigt een uurtje vroeger met een spetterend concert van pop- en rockcovers. Ook op de Opendeurdag van de school op zondag 23 april zal Subsonic het beste van zichzelf geven. Deze optredens luiden een hele reeks van concerten in voor de band die begon als tijdelijk initiatief: “Het is de Vlaamse rockversie van Glee.”