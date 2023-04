Man (31) dealde verder hoewel hij onder voorwaarden stond: “Hij gebruikte al op zijn twaalfde”

Politie trekt drie rijbewij­zen in tijdens WOD­CA-controle

Bij een WODCA-actie van de politiezone Lier zijn drie rijbewijzen ingetrokken. “Eén chauffeur had teveel gedronken, de twee andere chauffeurs waren onder invloed van drugs”, legt politiewoordvoerster Magalie Derboven uit. De politie controleerde in totaal 409 chauffeurs. Naast deze drie chauffeurs liepen er nog 9 andere chauffeurs tegen de lamp wegens alcohol in het verkeer. “Vijf chauffeurs bliezen alarm”, weet Derboven nog. “De overige vier positief.” Tijdens de WODCA-acties werden er ook nog enkele andere overtredingen genoteerd. “Deze acties kaderen in onze inzet voor verkeersveiligheid”, besluit Derboven. “Zij zullen dus zeker worden herhaald.”