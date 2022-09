Maatwerkbedrijf Mivas wil personeelsleden aan het wandelen krijgen

Lier Bakker Johan Hendrickx zet na 68 jaar punt achter bekend familiebe­drijf: “Mijn personeel ga ik het meest missen”

Eind dit jaar sluit bakkerij Hendrickx, in de Antwerpsestraat in Lier, na 68 jaar de deuren. Met spijt in het hart zet zaakvoerder Johan Hendrickx (65) het familiebedrijf stop. “Er zullen nog veel traantjes vloeien, maar ik moet aan mijn gezondheid denken”, zegt de bakker in hart en nieren.

28 augustus