Lyra-Lierse heeft weinig overschot tegen eersteprovincialer Bierbeek: “Alleen de kwalificatie is van tel”

Nadat Ben Amar voor de bezoekers al heel vroeg tegen de deklat had geknald, trof Lyra-Lierse twee keer raak uit de eerste twee kansen. Nys zocht de diepte op en kon de bezoekende doelman met een lobballetje verschalken (1-0). Nauwelijks enkele minuten later was het Adesanya die volledig vrijstaand de bal kon inkoppen (2-0). Die vroege dubbele voorsprong was, gelet op de hitte, geen overbodige luxe. Nog voor de pauze vergat Kil op aangeven van Adesanya de klus helemaal af te maken, een manco dat hij in de tweede helft nog een keer overdeed.

De bezoekers uit Bierbeek deden intussen meer dan behoorlijk mee, en werden daar ook voor beloond. Doelman Sterkens verkeek zich helemaal op een schot van kapitein Hendrickx dat, zo dacht hij, voorlangs aan de paal zou voorbijgaan. Dat was een waangedachte, want tot ontsteltenis van iedereen lag de bal tegen de netten (2-1). Zo kwam Bierbeek plots weer in de wedstrijd en begonnen de bezoekers ook in een stunt te geloven. De Wilde moest een keer in allerijl ontzetten aan de tweede paal, en ook De Geest trapte nog een keer in het zijnet. Uiteindelijk haalde Lyra-Lierse zonder kleerscheuren het einde. In de volgende ronde wacht nu een derby tegen Zwarte Leeuw, dat het haalde van Solière.

Niet gemakkelijk

“Ja, dit was voor ons geen gemakkelijke wedstrijd”, sprak Jaric Schaessens, die net uit corona is teruggekeerd en daardoor op de bank begon. “Het veld is ons een beetje vreemd, en bovendien waren de weersomstandigheden weinig bevorderlijk om goed voetbal te brengen. Dat geldt natuurlijk voor beide ploegen, maar zij begonnen na die aansluitingstreffer steeds meer in hun kansen te geloven. Gelukkig hadden we snel die dubbele voorsprong beet, maar verder kwamen we dus niet. Nu goed, alleen de kwalificatie is van tel.”

Je komt net terug uit corona. “Klopt. Ik heb een drietal dagen in bed gelegen en ben ook enkele kilootjes kwijt. De voorbije week heb ik ook maar twee keer getraind, daarom begon ik ook op de bank. Gelukkig gebeurde het in de voorbereiding en staan we nog een maand voor de competitiestart.”

Bij Lyra-Lierse was zondag nog geen sprake van Jordy Peffer. De spits is nog steeds met vakantie. De enkel van Jason Van Achteren blijft nog steeds opspelen, hij speelde niet tegen Bierbeek. Iben Julien heeft de looptraining hervat.

Lyra-Lierse: Sterkens, Balbi, Volant, Weuts, De Wilde, Vets, Nys (61' Schaessens), Lambreghts, Kil, Struyff (75' Van Goylen), Adesanya.

Doelpunten: 10' Nys (1-0), 14' Adesanya (2-0), 49' Hendrickx (2-1).

