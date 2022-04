Lou Geluyckens giet negentigjarige geschiedenis Moedige Bootvissers in boekvorm: “Palingdraaien op platbodems was uniek fenomeen”

LierNaar aanleiding van het negentigjarige bestaan van De Moedige Bootvissers heeft Lierenaar Lou Geluyckens een boek geschreven over de geschiedenis van de bekende Lierse vereniging. “De manier waarop de Bootvissers vroeger op paling visten, was echt uniek”, zegt Geluyckens.

Tegenwoordig zijn De Moedige Bootvissers befaamd om hun toeristische rondvaarten op de Lierse Binnennete. Maar in 1932 begon de vereniging als een belangengroep van plaatselijke palingvissers. Het huidige bestuur vroeg Lou Geluyckens (62) om de rijke historie van de Bootvissers in boekvorm te gieten.

“Ik ben geen historicus, maar post regelmatig iets op de Facebookpagina ‘Lier Vroeger’. De plaatselijke geschiedenis interesseert me en ik had al wat schrijfervaring. Op die manier kwamen de Bootvissers bij mij terecht”, zegt Lou Geluyckens, die tot aan zijn pensioen actief was als kadermaker. “Ik heb me met plezier verdiept in het archief van de vereniging. Al was het wel een héél grote stapel documenten om door te nemen (lacht). Alles bij mekaar ben ik een paar maanden bezig geweest aan het boek.”

Weeskinderen

In het naslagwerk van Geluyckens staat onder meer te lezen dat De Moedige Bootvissers er een geheel eigen manier van vissen op na hielden. “De vissers lieten zich op hun typische bootjes met platte bodem meedrijven op de stroming van de Nete. Intussen lieten ze een net tot op de rivierbodem zakken dat om de paar minuten met behulp van een draaiwiel werd opgehaald. Het palingdraaien op platbodems werd in Lier bedacht en was echt wel iets unieks”, geeft Lou Geluyckens aan.

In 1974 kwam er echter een einde aan het palingvissen. Ook dat wordt vanzelfsprekend uitvoerig behandeld door Lou Geluyckens. “Als gevolg van vervuilende industrie, een stuk stroomopwaarts in Tessenderlo, kwam er minder paling op de Nete te zitten. En de paling die er nog rondzwom, was niet meer geschikt voor consumptie. Na enkele jaren inactiviteit gooiden de Bootvissers het begin jaren ’80 over een andere boeg: vanaf dan gingen ze gegidste rondvaarten organiseren. Overigens deden de Bootvissers heel vroeger tijdens Lier kermis al jaarlijks rondvaarten met de Lierse weeskinderen, om die kindjes wat afleiding te bieden. Het idee voor de toeristische rondvaarten is daaruit ontstaan.”

Signeersessie

Het boek ‘De Moedige Bootvissers: de geschiedenis van een uniek Liers fenomeen’ telt 148 bladzijden en kost 19 euro. Het is onder meer te koop in de Standaard Boekhandel in de Antwerpsestraat, bij Visit Lier en in het Stadsmuseum. Op zaterdag 16 april (tussen 14 en 15 uur) houdt Lou Geluyckens een signeersessie in het lokaal van de Bootvissers, tegenover de aanlegsteiger in de Schapekoppenstraat. Tot eind oktober kan u op zaterdagen, zondagen en feestdagen tussen 14 en 18 uur zelf meevaren op een platbodem. Meer info op www.bootjevareninlier.be.

