Lindsey (36) neemt Proxy Zimmer Lier over: “Ik wil er een hedendaagse buurtsupermarkt van maken”

De Proxy Delhaize Zimmer is officieel opengegaan onder het nieuwe bewind van Lindsey Smet op donderdag 19 januari. “De supermarkt is slechts vier dagen gesloten geweest”, zegt Lindsey. “We hebben het hier helemaal gepoetst en ook enkele veranderingen aangebracht. We zetten heel hard in op properheid en we hebben geprobeerd het hier wat ruimer te doen lijken. We gaan hier proberen wat nieuw leven in te blazen, want er staan ook nog enkele grote verbouwingen op de planning.”

“Het assortiment is ook wat veranderd. Ik werk samen met enkele nieuwe leveranciers zoals Foodmaker, XXL Nutrition en nog andere. Ik ga proberen een nieuwe wind te doen waaien in deze buurtwinkel. Er komen ook veel scholieren hier, want tijdens de middag is het hier heel druk en daar willen we ook op inzetten. Daarom zijn er ook enkele warme standjes met worstenbroodjes en donuts. Misschien komt dat ook door mijn drie Panosfilialen dat ik ook heel hard wil inzetten op de bakkerij. We zagen dat er gisteren ook wel veel meer van verkocht werd. We hopen op positieve omzetcijfers en wat naambekendheid in Lier. Het is mijn doel er een propere, frisse hedendaagse buurtsupermarkt van te maken. We doen deze week ook veel acties. De mensen uit de buurt hebben al een flyer in de brievenbus gekregen, dus kunnen ze heel veel gratis producten verkrijgen. We zijn nu ook op zondag van 8 tot 14 uur geopend, dus we hopen dat ook dat een beetje bekend wordt in Lier.”