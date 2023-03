LierWerkt! ondersteunt werkzoekenden met bedrijfsbezoeken: “Lokale ondernemers zijn belangrijke partners”

“Een lokaal bestuur is goed geplaatst om samen met VDAB en lokale partners de handen in elkaar te slaan en trajecten naar werk voor moeilijk activeerbare mensen uit te werken, op elkaar af te stemmen en te coördineren. Onze lokale ondernemers, zoals Primato, zijn hierbij van cruciaal belang. Daarom beschouwen we ze als één van de belangrijkste partners om deze doelen te bereiken. We zien bedrijven regelmatig een jobdag organiseren. Dit zijn belangrijke initiatieven die zich richten tot een breed publiek”, zegt schepen voor Tewerkstelling Sabine Leyzen (Open Vld).

Kansen

“Samen met LierWerkt! focussen we ons op mensen uit kansengroepen, omdat we er van overtuigd zijn dat hier veel talenten nog ontdekt moeten worden en deze mensen ook een kans in de maatschappij verdienen. We zetten hard in op ondersteuning van de integratie van onze werknemers. Zo zijn er een paar keer per week vaste infomomenten waarbij onze werknemers in vertrouwen in hun eigen taal vragen kunnen stellen of ondersteuning kunnen krijgen, ook voor privé zaken”, aldus Chelsey Kenis, medezaakvoerder van Primato.