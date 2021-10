Lierse-supporter (89) overleden nadat hij onwel werd op tribunes tijdens bekermatch: “Sinds zijn tiende was hij trouwe supporter”

LierFrans Van Parijs, de 89-jarige supporter van Lierse S.K. die gisteren tijdens de bekermatch van Lierse tegen OH Leuven onwel werd, is overleden. Dat maakt de club zelf bekend op zijn website. “We verliezen een supporter die 80 jaar lang de geel-zwarte kleuren heeft gesteund. In weer en in wind”, klinkt het.

Woensdagavond, Het Lisp. Lierse S.K. staat na 80 minuten voetballen in zijn bekermatch tegen OH Leuven 0-1 achter. Maar dan wordt het 1-1. Het stadion ontploft, maar niet voor heel lang. Een oudere supporter, die op de zittribune naast de eretribune van Het Lisp zat, werd plots onwel. Hulpdiensten werden erbij gehaald en in afwachting van hun komst, dienen de beide clubdokters en leden van het Rode Kruis de eerste zorgen toe.

De scheidsrechter legde de wedstrijd stil, in het stadion zelf werd het muisstil. “De stilte gedurende de onderbreking van de wedstrijd was ijzingwekkend”, zegt de club. De situatie was dan ook ernstig. Pas minuten later volgt er nieuws. Voorzichtig positief nieuws. Volgens de stadionomroeper kon de supporter worden gereanimeerd, volgens de politie werd hij vervolgens bij bewustzijn overgebracht naar het UZA in Edegem.

Mirakel van Leeds

Dat gebeurde onder luid applaus van alles aanwezigen. “Het was emotioneel en hartverwarmend tegelijkertijd”, zegt een supporter uit dezelfde tribune. Later op de avond volgde er echter slecht nieuws. De 89-jarige Frans Van Parijs had het niet overleefd. Luc Van Thillo, voorzitter van Lierse S.K., kon hem kort na de reanimatie en wanneer Frans nog even bij bewustzijn was, spreken. “Uit alles bleek zijn onvoorwaardelijke steun en liefde voor de club”, zegt Van Thillo. “Frans was als sinds zijn tiende een trouwe en supporter van onze club.”

Binnen de club stond Frans dan ook bekend als hevige Lierse-supporter. Hij volgde de club ook bij alle Europese verplaatsingen. “Zelfs het mirakel van Leeds volgde Frans in de tribunes”, klinkt het nog. De club wil de familie condoleren: “De geel-zwarte familie leeft mee met jullie verdriet. Hopelijk is dat een kleine steun.” Ook OH Leuven vernam inmiddels het overlijden van Frans. “Namens iedereen bij de club wensen we de familie, vrienden en kennissen veel sterkte in deze moeilijke momenten”, laat de eersteklasser weten op zijn sociale media.

Autotechnieker

Frans Van Parijs woonde in Koningshooikt en vierde in 2017 nog zijn 60-jarige huwelijksjubileum. Zijn vrouw Emilia leerde hij destijds kennen café ‘De Lukse’. Frans werkte zijn ganse professionele carrière in de autosector en reisde zo samen met zijn vrouw bijna de hele wereld rond.

Na zijn studies automechanica en voor hij zelfstandig garagist van een Toyota-garage werd, werkte hij 13 jaar lang als autotechnieker bij Caremans in Antwerpen. Frans laat één zoon en twee kleinkinderen achter. “De hulpdiensten, de clubdokters, leden van het Rode Kruis, onze stewards en alle personeel hebben alles gedaan wat in hun macht lag”, besluit de club. “We willen hen dan ook bedanken voor hun snelle interventie en het handelen.”