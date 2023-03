Lierse sportraad zet sportkampioenen in de bloemetjes

Waar kan je shoppen, parkeren of een hapje eten? Alles wat je moet weten over de koopzondag in Mechelen

In veel grootsteden vindt op de eerste zondag van de maand een koopzondag plaats. Dan zijn de winkels extra geopend op zondag. Ook in Mechelen is dit het geval. Maar bij welke winkels kan je terecht, waar kan je parkeren en waar kan je een hapje eten? Hier vind je alles wat je moet weten over de koopzondag in de Dijlestad.