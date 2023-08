Lierse school is decor voor nieuwe Ketnetreeks ‘De Raad van Soekie’

NET OPEN. Uitvaart­ver­zor­ging Winkelmans gaat ver voor haar klanten: “Een persoonlij­ke boodschap op de kist? Geen probleem bij ons”

Sinds kort is er een nieuwe familiezaak in het centrum van Nijlen. Joeri Winkelmans (23) opende samen met zijn partner Yana Eykmans (26) en schoonvader Chris Haest (50) de zaak Uitvaartverzorging Winkelmans in de Kerkstraat. Chris en Joeri werkten in het verleden al samen en Chris heeft al jarenlange ervaring in de uitvaartzorg, dus samenwerken lukt prima. “Wij willen een warme huiselijke sfeer creëren”, zegt Joeri. “Bij ons kan je op eender welk tijdstip terecht.”