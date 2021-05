Lierse politiecombi rijdt in op terras tijdens rit naar brand

Lier Geen rouwregis­ter, maar straks misschien wel eigen straat voor oudste Belg Julia Van Hool: “Trots van Lier verdient passend eerbetoon”

29 april Komt er binnen afzienbare tijd een Julia Van Hoolstraat of -plein in Lier? Waarnemend burgemeester Rik Verwaest (N-VA) – overigens een voormalige buurman van de zopas overleden oudste Belg – is het idee alleszins genegen. “Julia was zo’n beetje de trots van Lier geworden. Een passend eerbetoon lijkt me dus wel op zijn plaats.”