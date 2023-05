Lierse Pijnders winnen Cultuurprijs, Moedige Bootvissers Lifetime Achievement Award

Man lichtge­wond nadat veegmachi­ne kantelt

Bij een bizar ongeval in de Berlaarsestraat in Lier is dinsdagvoormiddag een stadsarbeider lichtgewond geraakt. Op een nog onduidelijke reden kantelde een veegmachine ter hoogte van Sint-Gummaruskerk. Een ambulance moest ter plaatse komen om de man de eerste zorgen toe te dienen. Nadien werd hij voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval moest de straat een tijdlang worden afgesloten voor het verkeer. Onder meer omdat het verkeer niet door kon, maar ook omdat er olie uit voertuig was gelekt. De brandweer moest ter plaatse komen om de rijbaan op te kuisen. Nadien werd de veegmachine opnieuw rechtgezet en weg getakeld. Eens dat was gebeurd, werd de rijbaan opnieuw vrijgegeven.