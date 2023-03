Lierse CityGolf laat deelnemers raden of verhalen juist zijn of niet: “Bonuspunten voor wie het juist heeft”

Tijdens de tour worden verhaaltjes verteld, waarbij de groep moet raden of het juist (yay) of fout (nay) is. Wie het juist heeft, krijgt bonuspunten, wie het fout heeft, krijgt strafpunten. “Tijdens een City Golf tour vertellen we sowieso leuke weetjes over de stad en bezienswaardigheden maar we gaan nu een stapje verder. Voor klanten die het willen zullen we optioneel ‘Yay or Nay’ tours aanbieden. Het is uiteraard een link naar de legendarische kreten die door het Britse Lagerhuis weergalmen als men over een wetsvoorstel moet stemmen”, deelt schepen van Toerisme Ilse Lambrechts (N-VA) mee. “De insteek van de tours is dat we tijdens een City Golf tour klanten verhaaltjes vertellen over Lier en ze moeten raden of het juist (yay) of fout (nay) is. Wie het juist heeft krijgt bonuspunten, wie het fout heeft, krijgt strafpunten. Uiteraard vertellen we ook het juiste verhaal zodat we mensen niet met foute informatie naar huis sturen.”