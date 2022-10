Lierse auteur en Gentse illustratrice slaan handen in mekaar voor poëtisch beeldverhaal ‘Tel de vlinders in de kamer’

“Ik ken Sabien al langer, via onze gezamenlijke uitgeverij”, vertelt Kris Van Steenberge. “Het vertrekpunt voor dit boek was een reeks tekeningen die Sabien eerder al had gemaakt. Daar schreef ik dan tekst bij. Alles vloeide uiteindelijk samen in één beeldverhaal. Het thema van het boek is als volgt samen te vatten: hoe opnieuw connecteren met de wereld? Via het verhaal brengen we een boodschap van hoop en troost.”