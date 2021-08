Liers gezin verloor sieraad van overleden dochtertje in buurt ziekenhuis: “Wie vond armbandje van Olivia?”

Lier/Duffel Mysterie (gedeelte­lijk) opgelost: twaalf van twintig gestolen sierkippen zijn opnieuw terecht

29 juli De Lierse familie Leflot heeft twaalf van de twintig sierkippen terug die in de voorbije weken werden gestolen op een stuk weiland aan de Oude Liersebaan in Duffel. De lokale politie Bodukap kreeg een gouden tip binnen die leidde naar de kippendief. Volgens onze info was de dader iemand die in het verleden al in aanraking kwam met de politie.