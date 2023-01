Liers duo Mees De Win (28) en Lukas De Laender (26) lanceren nieuw uitgaansconcept ‘Nachtraaf’: “We willen het uitgaansleven in Lier terug op gang trekken”

Op 28 januari strijkt de eerste editie van ‘Nachtraaf’ neer in Lier. Een gloednieuw concept, bedacht door Mees De Win en Lukas De Laender. Omdat ze allebei zijn opgegroeid in Lier, kozen ze ervoor om de eerste editie in het Lierse te organiseren. “Het aanbod aan uitgaansmogelijkheden in Lier is de laatste jaren jammer genoeg afgenomen”, zegt Lukas. “Naast de sluiting van La Rocca worden er nog weinig concerten, evenementen of feestgelegenheden georganiseerd, zeker in de wintermaanden. Daarom kozen we ervoor om onze eerste editie in Salle d’Eau, in centrum Lier, te laten doorgaan. Zo hopen we het nachtleven tijdens de wintermaanden te doen heropleven.”

Diverse muziekstijlen uit HotseBotse Soundsystem

“Voor de naam ‘Nachtraaf’ moesten we niet ver zoeken. We zijn namelijk allebei vroege vogels, maar dan in de tegengestelde betekenis. Een feestje of caféavond gaan we niet uit de weg. Meestal sluiten we als één van de laatsten mee af,” vertelt Lukas. De twee leerden elkaar kennen via gemeenschappelijke vrienden op de middelbare school in Lier en zijn beiden actief in de evenement- en entertainmentsector. Hun gedeelde passie bracht hen bij elkaar en na enkele avonden brainstormen, besloten ze hun eerste evenement te lanceren. Voor volgende edities spelen ze met het idee om UK garage house, jungle of liquid drum and bass te draaien. “We hebben zelf een heel diverse muzieksmaak. Van reggae tot techno, house of punk, … Iedereen is uniek en heeft zijn eigen voorkeuren. Op die manier willen ze zoveel mogelijk mensen een kwaliteitsvolle, laagdrempelige avond bezorgen,” aldus Mees.