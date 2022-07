Liers burgemeester verwacht dat asielcentrum in Berlaar ook effect zal hebben op zijn stad: “Onze limieten zijn bereikt”

Lier/BerlaarLiers burgemeester Rik Verwaest (N-VA) heeft zijn ongerustheid uitgedrukt over de geplande komst van een asielcentrum voor 750 mensen in buurgemeente Berlaar. “Veel asielzoekers zullen uiteindelijk in Lier terecht komen, terwijl onze limieten zijn bereikt.”

De federale overheid maakte onlangs bekend dat ze in de legerkazerne in Berlaar plaats wil maken voor de tijdelijke opvang van 750 asielzoekers. In Berlaar zelf vallen er gemengde reacties te horen op dat nieuws. Liers burgemeester Rik Verwaest formuleerde intussen via Facebook ook zijn bedenkingen.

“Over asielzoekers spreek ik altijd voorzichtig”, schrijft Verwaest op zijn facebookprofiel. “Het gaat om heel kwetsbare mensen. Als vader zou ik de oceaan overzwemmen om mijn kinderen een betere toekomst te geven. Wie ben ik dan om anderen te verwijten om hun geluk hier te zoeken? Maar als burgemeester moet ik ook aan mijn stad denken. Als de federale overheid 750 asielzoekers gaat huisvesten in Berlaar, dan krijgt Lier een derde buur met een asielcentrum, na Ranst en Lint. Het gaat allemaal om kleine gemeenten met weinig aanbod qua onderwijs, wonen of welzijn. Lier is als nabijgelegen stad dus het vangnet voor veel asielzoekers die deze centra verlaten.”

Gezonde spreiding

En daar wringt volgens Verwaest het schoentje. De Lierse burgemeester stelt dat de limieten van zijn stad zijn bereikt. “De OKAN-klassen voor anderstalige nieuwkomers zitten overvol, net als het volwassenenonderwijs. Driekwart van de leerlingen komt van buiten Lier”, aldus Verwaest. “Dagelijks stromen erkende vluchtelingen met een uitkering toe op onze krappe huurmarkt, om er te concurreren met sociaal zwakkere Lierenaars. Die strijd zet huisjesmelkers in een zetel.”

“Bijna wekelijks krijg ik telefoontjes van moeders met jonge kinderen die uit hun huis moeten. Het is pijnlijk als je hen dan weinig hoop kan geven”, gaat Rik Verwaest verder. “Lier doet méér dan het moet qua sociale huisvesting, onderwijs of arbeidsintegratie. Maar zelfs de sterkste dweil moet het opgeven als de kraan in Brussel blijft open staan.”

Verwaest doet dan ook een oproep aan de federale regering: “Ik begrijp dat de militaire domeinen makkelijke stoplappen zijn tijdens een asielcrisis. De lokale burgemeesters hebben er geen zeg in. Maar kijk alsjeblieft verder en waak over een gezonde spreiding van de asielzoekers. Als de stedelijke opvangnetten het begeven, dreigen die mensen in getto’s te verzeilen zonder kans op opleiding of werk. De lokale bevolking, zeker wie nood heeft aan huisvesting of hulp, jaag je dan weer in de armen van politieke extremisten. Help dus de lokale besturen, help de nieuwkomers en help onze bewoners.”

