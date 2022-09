Lierenaar wil opvolging na veroordeling voor drugshandeltje: “Ik heb enkel in groep aangekocht”

Koningshooikt Rafael en Joanna vieren 65ste huwelijks­ver­jaar­dag

In de Brandestraat in Koningshooikt was het onlangs feest, want Rafael De Meyer (88) en Joanna Wouters (84) vierden er hun 65ste huwelijksverjaardag. Rafael, die afkomstig is van Lier, en Joanne, die werd geboren in Schilde, leerden mekaar destijds kennen in de Hooiktse parochiezaal.

16 september