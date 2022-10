Lier wandelt tegen kanker tijdens Vlaaikes Wandeling

voetbal buitenland Arno Verschue­ren (ex-Lom­mel) en Sparta Rotterdam zijn vroege revelatie in Nederland­se Eredivisie: “Niet totaal onverwacht”

Arno Verschueren ruilde Lommel afgelopen zomer definitief voor een nieuw hoofdstuk bij Sparta Rotterdam in de Nederlandse Eredivisie. Na een uitleenbeurt bij de Rotterdammers in de tweede helft van vorig seizoen zette de 25-jarige Lierenaar zijn krabbel onder een contract tot 2025 en daarmee heeft de middenvelder zijn verhoopte stap hogerop beet. Meer zelfs, nadat Sparta vorig seizoen lang moest strijden tegen de degradatie, bekleedt het na zeven wedstrijden nu een mooie zesde plaats in de stand. De term revelatie is dan niet veraf.

12 oktober