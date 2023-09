Lier telde 273 sluikstort- en 183 zwerfvuilboetes in 2022: “Ondanks onze acties, belandt er toch nog vaak afval op straat”

Brand bij verzame­laar (85) van militaire memorabi­lia zorgt voor paniek: “Tijdens bluswerken werd plots granaat aangetrof­fen”

Na een brand in een woning van een oorlogsverzamelaar in de Halewijnstraat in Sint-Katelijne-Waver werden maandag zes woningen ontruimd. De brandweer vond tijdens het blussen plots munitie waarvan ze niet wisten of die nog op scherp stond en dus moest ontmijningsdienst DOVO er worden bij gehaald. “We wisten wel dat hij wat oorlogsspullen verzamelde, maar dat het er een half museum was niet”, luidt het in de buurt.