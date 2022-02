Lier rouwt om één van zijn laatste oorlogsveteranen: “Overleden drie dagen na zijn lieve vrouw Simonne”

LierIn Lier is Jules Callaerts op 95-jarige leeftijd overleden. Hij was één van de allerlaatste oorlogsveteranen van de stad. Jules overleed drie dagen na zijn vrouw. Het koppel was 74 jaar getrouwd.

Het overlijden van Callaerts dateert van vrijdag 11 februari jongstleden, maar werd door de familie pas recent gemeld aan de stad Lier. Jules werd geboren op 6 augustus 1926. Op het moment dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak was hij amper 14 jaar oud. Vier jaar later trok hij als oorlogsvrijwilliger naar het front. Onder meer om zijn vader terug te vinden. Die werd door de Duitsers opgepakt en overgebracht naar een concentratiekamp in Duitsland.

Legerdienst

Dit nadat hij werd verklikt omdat hij als lid van de Witte Brigade het propagandaboekje ‘Recht en Vrijheid’ verspreidde in Lier. Pas twee jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog ontvingen zijn moeder, zijn broer en Jules zelf het officiële nieuws dat zijn vader was overleden in het concentratiekamp. Opmerkelijk was dat de jonge Jules tijdens zijn legerdienst, het concentratiekamp had bezocht en in het register van de overlijdens had gekeken.

“Maar de naam van mijn vader stond er niet tussen”, vertelde hij in een interview aan journalistiekstudenten van de Thomas More Hogesschool in opdracht voor IGEMO uit 2020. “Dat kwam omdat ze zijn naam verkeerd hadden gespeld.” Na zijn dienst als oorlogsvrijwilliger trad hij in augustus 1947 in het huwelijk met Simonne Chovau. Het koppel kreeg samen twee dochters. Over zijn oorlogsjaren sprak Jules telkens met gemengde gevoelens.

74 jaar getrouwd

“Het was een gekke tijd, maar een tijd die ik toch niet had willen missen. Het was echt iets speciaals”, zei hij nog in het interview aan de studenten. Op wapenstilstand in november 2018, zo’n zestig jaar na de Tweede Wereldoorlog kreeg Jules voor zijn inzet tijdens de oorlog en later als oud-strijder, een officiële erkenning van de stad Lier als veteraan. Eerder deze maand overleed Jules op 95-jarige leeftijd. Dat gebeurde amper drie dagen na de dood van zijn vrouw Simonne (95).

Het koppel was in totaal 74 jaar getrouwd. In augustus 2017 gaven beiden, naar aanleiding van hun zeventigste huwelijksverjaardag, nog een interview aan onze krant. “We waren allebei 17 jaar oud toen we elkaar leerden kennen. Opmerkelijk genoeg door een weddenschap”, luidde het toen bij Jules. “Die weddenschap hield in dat 13 vrienden op dezelfde dag een lief zouden vinden. En zo verliep het uiteindelijk ook (lacht).” De stad Lier condoleerde inmiddels familie en vrienden met het verlies.

Volledig scherm Jules en Simonne op de dag dat ze mekaar voor het eerst kusten, op 14 december 1944. © RV