Lier rolt initiatief ‘Generatie Rookvrij’ uit op enkele speelterreinen en skatepark

Lier Benefiet­con­cert voor Oekraïne bracht meer dan vierdui­zend euro op

Het benefietconcert dat salonorkest Art Deco woensdagavond hield in de auditiezaal van de Lierse Podiumacademie is een groot succes geworden. Art Deco zamelde liefst 4.255 euro in voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne en dat bedrag kan nog oplopen.

25 maart