Lier opent avontuurlijk speelpleintje in Stierstraat: “Een land waar kinderen hun fantasie kunnen gebruiken”

In de Spierstraat in Lier werd op zaterdag het nieuw speelpleintje Stier geopend. Het stadsbestuur koos bewust voor een natuurspeeltuin met houten speelelementen en heuvels. “Omdat dit een heel mooi groen terrein is en dat willen we zo houden. Zo weinig mogelijk verharding was het doel. Het belangrijkste is dat het hier een land voor kinderen wordt, dat ze hier hun fantasie kunnen gebruiken. Tenslotte blijft fantasie hun grootste speeltoestel”, aldus burgervader Rik Verwaest (N-VA), bevoegd voor het jeugdbeleid van de stad. Lier telde zo’n 20.000 euro neer voor het speelparadijs. Het terrein, dat in het bezit is van de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting, zal minstens 10 jaar onaangeroerd blijven.