Lier neemt deel aan Vlaamse Waterdagen: vieze beestjestocht, verhalen over water en aandacht voor klimaat

Lier ligt in een waterrijk gebied. Al eeuwenlang probeert de mens grip te krijgen op dat water door middel van verschillende ingrepen, die vandaag grote uitdagingen creëren. Water wordt onvoldoende gebufferd en infiltreert de grond te weinig, waardoor onze kwetsbaarheid aanzienlijk is vergroot.

De klimaatverandering zorgt voor intensere regenval en langere droogteperiodes. Hierdoor dreigen grote overstromingen in valleigebieden en watertekorten elders. Als we de natuur beter begrijpen, krijgen we een duidelijkere blik op de toekomst. Welke ingrepen deden we in Lier? Waar en hoe kan water meer ruimte krijgen? Dat kan je allemaal ontdekken tijdens de expo ‘Ruimte voor water’ in het stadsmuseum van Lier. Deze tentoonstelling kan je bezichtigen van 18 tot en met 24 maart.

Waterdag

Ook geeft gouverneur Cathy Berx op zaterdag 18 maart om 15 uur een toelichting over de klimaatuitdagingen rond droogte en water in het stadhuis op de Grote Markt. Je kan die dag een rondleiding volgen in de stad, in een waternatuurgebied en in de expo ‘Ruimte voor water’. Deelnemen is gratis, maar je moet je wel inschrijven.

Daarnaast staan er nog enkele activiteiten op de planning, waaronder een wandeling door de Babbelbeekse Beemden op zondag 19 maart om 14 uur, een vieze beestjestocht in de Bogerse Plassen op woensdag 22 maart om 14 uur, een wandeling met verhalen over water van Visit Lier op zaterdag 25 maart om 14 uur, een wandeling door de Jutse Plassen op zondag 26 maart om 10.30 uur en je kan sporen van water ontdekken aan de aanlegsteiger in de Schapekoppenstraat om 14 en 15 uur, ook op zondag 26 maart.

Meer informatie vind je hier.

