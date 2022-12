Lier krijgt eigen McDonald’s vanaf woensdag 20 december

“Ik herinner mij dat er na de val van het communisme een McDonald’s werd op het Rode Plein werd geopend”, zegt burgemeester Rik Verwaest met een knipoog (NV-A). “Het einde van de geschiedenis noemde men dat, want als er een McDonald’s op het Rode Plein geopend kan worden, wat kan er dan nog gebeuren? Wel, een McDonald’s openen in Lier. Ik denk dat we nu pas het einde van de geschiedenis bereikt hebben. Het is een heel mooi gebouw geworden in een pand dat dringend aan vernieuwing toe was en de locatie is ideaal, want hier komt al het verkeer in Lier samen. Kinderen zullen hier graag komen, want het eten is bekend en er is een leuke speelhoek. We zijn erg blij met de McDonald’s in Lier.”

Volledig scherm Voorstelling van de nieuwe Mc Donalds in Lier (burgemeester Rik Verwaest en franchisehouder Jan Frissen) © David Legreve

Franchisenemer Jan Frissen begon zijn carrière bij McDonald’s in 2018. Hij heeft twee zaken, één in Merksem bij het Sportpaleis en één in Schoten. Om zijn succesverhaal verder te zetten, is hij deze zomer begonnen met de werken aan de McDonald’s in Lier. “We proberen de gastervaring centraal te zetten”, zegt hij. “Onze klanten zijn onze gasten en ons doel is hen een fijn moment te doen beleven. ‘Always open for good moments’ is ons motto. Daarom werken we ook met tafelbediening. De klanten kunnen hun maaltijd bestellen aan de schermen. Dan nemen ze hun tafelnummer mee naar hun zitplaats en aan de hand van sensoren in het plafond, kunnen wij zien waar ze zitten. Zo weet het personeel naar welke tafel ze de maaltijden moeten brengen. Daarnaast introduceren we een dubbele drive in, zodat we twee wagens tegelijkertijd kunnen bedienen."

Volledig scherm Voorstelling van de nieuwe Mc Donalds in Lier © David Legreve

Zwerfvuilbakfiets

“Het milieu is ook een punt waar we heel graag op willen inzetten. We hebben bijvoorbeeld een bakfiets aangekocht, zodat we het zwerfvuil in de nabije omgeving kunnen oprapen. Zo kunnen we de buurt van het restaurant proper houden. Binnen hebben we een heel afvalsysteem ontwikkeld om het afval te sorteren. Zo sturen we bijvoorbeeld papier en karton terug naar de papierfabrikant en recycleren we gebruikte frituurolie tot biodiesel. Plastic en petflessen worden omgevormd tot nieuwe plasticgranulaten. Daarnaast maken we gebruik van zonnepanelen, zodat het restaurant op groene energie draait.”

Volledig scherm Voorstelling van de nieuwe Mc Donalds in Lier © David Legreve

LUNA

Het interieur van de zaak is ook uniek. Het wordt LUNA genoemd en refereert naar de maan en de sterren en wordt gekenmerkt door cirkels, die inclusiviteit en connectiviteit symboliseren. Ook de verlichting is uniek. “Het is andere verlichting dan in andere McDonald’s”, zegt Jan, “Het vormt een gezellig geheel samen.” Er zijn 184 zitplaatsen binnen en 48 zitplaatsen buiten op het terras. Er zijn 25 vaste medewerkers, 6 managers en 50 studenten aangenomen. Al het eten wordt ter plaatse voorbereid. “Je zal geen hamburgers krijgen die op voorhand gemaakt zijn. Als je bijvoorbeeld geen ajuinen of tomaten wil, maken we je hamburger ter plekke zonder. Het is speciaal op maat gemaakt voor de klant.”

Vanaf dinsdag 20 december is de nieuwe McDonald’s in Lier 7/7 geopend. Van zondag tot donderdag van 10 uur ‘s morgens tot 22 uur ‘s avonds en de drive in tot 23 uur en op vrijdag en zaterdag is het restaurant tot 23 uur geopend en de drive in tot middernacht.

Volledig scherm Voorstelling van de nieuwe Mc Donalds in Lier © David Legreve

Volledig scherm Voorstelling van de nieuwe Mc Donalds in Lier © David Legreve

