Lier Feest keert terug na twee jaar coronapauze, met DJ Wout als grote blikvanger

Donderdag 23 juni: Avondmarkt

“We zijn héél blij dat we er eindelijk weer in kunnen vliegen”, opent Thomas Renders, voorzitter van het comité achter Lier Feest. “De voorbereiding op Lier Feest was een stuk korter dan normaal - de toestand was lang nog onzeker – maar we hebben toch weer een mooi programma in mekaar kunnen boksen. Openen doen we traditiegetrouw met de avondmarkt op donderdag. Vanaf 18 uur staan er allerhande kramen op de Grote Markt en op het Zimmerplein. Alle marktplaatsen zijn trouwens verhuurd.”