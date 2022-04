Lier doet in september opnieuw mee aan Autovrije Zondag

Regio Mechelen Van een schapen­stoet tot een LE­GO-ex­po: dit zijn onze weekend­tips voor de regio Mechelen

De eerste week van de paasvakantie is bijna voorbij en we snakken allemaal naar het zonnetje. Door het slechte weer zijn de mogelijkheden beperkter, maar wie niet wil thuisblijven heeft nog wel wat keuze. Wij zochten voor jou 5 leuke activiteiten uit in de ruime regio rond Mechelen waar je tijdens het weekend van 9 en 10 april aan kan deelnemen. Van een schapenstoet in Lier tot een expo over duurzaamheid in Technopolis.

8 april