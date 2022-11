Lier brengt hulde aan Onbekende Soldaat: urne met Lierse aarde op weg naar speciale ceremonie in Brussel

LierOp de militaire begraafplaats aan de Mechelsesteenweg in Lier vond maandag een plechtigheid plaats ter nagedachtenis van de Onbekende Soldaat. Op 11 november is het honderd jaar geleden dat de eerste Onbekende Soldaat werd begraven in Brussel. In Lier vonden 137 niet-geïdentificeerde gesneuvelden hun laatste rustplaats.

In november 1922 werden vijf ongeïdentificeerde soldaten opgegraven op de vijf belangrijkste Belgische slagvelden uit de Eerste Wereldoorlog. Op 10 november van dat jaar duidde de blinde oorlogsveteraan Reinold Haesebrouck tijdens een ceremonie één van de vijf doodskisten aan. De kist in kwestie werd een dag later plechtig begraven aan de voet van de Congreskolom in Brussel, dit in het bijzin van koning Albert I. Eind deze week is het dus exact honderd jaar geleden dat de eerste Onbekende Soldaat in België een echt graf kreeg en dat wilden Defensie en het War Heritage Institute niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

“Op vijf belangrijke militaire begraafplaatsen in het land wordt deze week een urne gevuld met aarde”, vertelt adjudant-majoor Herbart Beyers, protocolofficier provincie Antwerpen. “Een nazaat van Reinold Haesebrouck zal op 10 november aanstaande een urne aanduiden. Die urne zal dan op 11 november worden meegenomen naar een plechtigheid aan het graf van de Onbekende Soldaat in Brussel. Later krijgt de urne een prominente plaats in het Legermuseum in Brussel.”

Hedendaagse oorlogen

“Ook op de militaire begraafplaats in Lier werd dus een urne gevuld”, gaat adjudant-majoor Beyers verder. “In Lier liggen liefst 137 onbekende soldaten begraven, samen met 373 andere Belgische soldaten en 44 soldaten van het Gemenebest. In het begin van de Eerste Wereldoorlog was hier in de buurt de Slag om de Nete en daarbij sneuvelden heel wat soldaten. In een oorlog waar zijn nooit om hadden gevraagd, gaven die mannen hun leven voor onze vrijheid.”

In Lier brachten een delegatie van Defensie, het plaatselijke schepencollege en een groep kinderen van basisschool Pullaar maandag hulde aan de gesneuvelden. “De school ligt vlak bij de militaire begraafplaats. We wilden de scholieren graag bij dit speciale moment betrekken en de directie was daar meteen voor te vinden”, zegt adjudant-majoor Beyers nog. “Het was voor de leerlingen trouwens meer dan gewoon een bloemetje neerleggen. In de voorbije periode ben ikzelf op school gaan vertellen over de oorlog. Dat werd ook opengetrokken naar hedendaagse oorlogen, zoals die in Oekraïne. Ik wou de jongste generatie doen beseffen dat zaken als vrijheid, vrede en democratie niet zo evident zijn als ze lijken.”

