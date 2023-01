Lier adopteert Weesgedichten: “Leespromotie op een laagdrempelige manier”

Bibliotheek Utopia uit Aalst heeft het project drie jaar geleden opgestart. De eerste editie vond enkel lokaal plaats, maar door het grote succes van de actie is het verspreid naar bibliotheken over heel Vlaanderen. Dit jaar nemen er 97 Vlaamse bibliotheken deel aan de actie, waaronder Bib de Fé uit Lier. “Er waren 50 gedichten voorzien door Utopia en daar hebben wij een zevental aan toegevoegd met Lierse auteurs zoals Tom Marien, Kris Van Steenberge en uiteraard Felix Timmermans”, zegt collectiebeheerder van poëzie Liesbeth Swaans. “De inwoners van Lier konden via de website van de Weesgedichten eentje uitkiezen, dat een vrijwilliger dan later op het raam komt zetten. De auteurs die hun gedichten ter beschikking stelden, krijgen ook een soort auteursrechtenvergoeding. Het adopteren van de gedichten ging zo vlot, dat de website crashte, maar uiteindelijk heeft iedereen toch een gedicht gekregen.”

App

“Er zal ook een app vrijgesteld worden voor onze bezoekers. Zo kunnen ze een wandeling doen aan de hand van een kaart, waar alle gedichten op aangeduid staan met een nummer. Er is ook meer info over de schrijver beschikbaar. Het is een initiatief om de poëziecollectie een beetje in de kijker te zetten. Mensen die minder met poëzie in contact komen, kunnen er nu ook kennis mee maken.” “We vinden het een heel mooi initiatief, dat echt bibliotheek ademt”, zegt teamcoördinator van de bibliotheek Goedele Schrijvers. “Het is leespromotie op een eenvoudige, laagdrempelige manier. Alles wat we zichtbaar kunnen maken in onze stad is mooi meegenomen en het is ook een erg hartverwarmend project voor de tijd van het jaar.”

“We merken wel dat er veel vraag naar het project is. Sommige mensen konden er geen adopteren en vroegen dan of ze zelf een gedicht op hun raam mochten schrijven. Dat mag in overleg met de auteur, als hij nog leeft, want je zit met auteursrechten natuurlijk. De meeste auteurs vinden dat wel fijn. We hopen dat op deze manier iets in gang zet wordt, zodat het project nog meer kan groeien. Het is de bedoeling dat de gedichten op de ramen blijven tot 1 februari en Utopia heeft aan de deelnemers gevraagd de gedichten hierna zelf te verwijderen. Het is niet de bedoeling dat de gedichten voor eeuwig blijven staan.”

Volledig scherm Weesgedicht bij Harvey en Haydes in Lier © GCB

Volledig scherm Weesgedicht bij Immo Bouwen in Lier © GCB

